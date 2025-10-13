Trump declara 'paz no Oriente Médio' após acordo de cessar-fogo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proclamou nesta segunda-feira (13) a "paz no Oriente Médio" após assinar, junto aos líderes do Egito, Catar e Turquia, um acordo para encerrar a guerra em Gaza. O líder norte-americano participou de uma cúpula em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde mediadores internacionais assinaram uma declaração que visa garantir o cessar-fogo na região. O chefe da Casa Branca afirmou que "finalmente temos paz no Oriente Médio" e destacou que a negociação foi uma conquista considerada impossível por muitos.

O líder norte-americano, que copresidiu a cúpula com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi, celebrou o fim da guerra e a libertação de 20 reféns israelenses, em troca de 1.968 prisioneiros palestinos. Trump também declarou que o cessar-fogo representava o fim de um "longo pesadelo" para Israel e os palestinos, após anos de intensos conflitos.

Durante a cúpula, que reuniu 31 líderes internacionais, a assinatura do acordo teve como foco não apenas o fim das hostilidades, mas também a libertação de prisioneiros e a remoção de Israel de algumas áreas da Faixa de Gaza. O plano também inclui o desarmamento do Hamas e sua exclusão do governo da região. Embora o premiê israelense Benjamin Netanyahu e o Hamas não tenham participado da reunião, o presidente palestino Mahmoud Abbas esteve presente e apertou a mão de Trump, simbolizando o apoio palestino ao processo.