Agricultores franceses voltam às ruas para impedir ratificação do acordo UE-Mercosul

No último Salão da Agricultura, em fevereiro de 2025, Macron criticou o acordo como "um texto ruim" e prometeu "fazer tudo para impedir seu avanço, em defesa da soberania alimentar e europeia". No entanto, após a visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a Paris, em junho, o líder francês afirmou estar disposto a assinar o acordo até o fim de 2025, sob certas condições. Desde os últimos anúncios da Comissão Europeia, o presidente ainda não se pronunciou.

O Executivo europeu anunciou medidas de salvaguarda "robustas" para proteger produtos agrícolas "sensíveis" do bloco. Bruxelas propôs ações em caso de aumento repentino das importações ou queda de preços, com monitoramento intensificado.

"Discurso duplo" de Macron

Diante da instabilidade política recente na França, os sindicatos exigem uma posição clara do presidente, que é acusado por alguns de manter um "discurso duplo" ou até mesmo de mudar de posição. Em entrevista à rádio FranceInfo, Thomas Gibert, porta-voz nacional da Confederação Camponesa, afirmou perceber que Macron "está tentado a mudar de lado e dizer que, com essas migalhas, poderíamos considerar o tratado aceitável".

O porta-voz reiterou, em nome dos manifestantes: "Isso não mudará em nada as consequências dramáticas que esse acordo terá sobre nossa agricultura e nossa alimentação."

Todos os sindicatos agrícolas franceses se opõem firmemente ao acordo entre a União Europeia e os quatro países latino-americanos do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O processo de ratificação foi iniciado por Bruxelas no início de setembro. A Comissão Europeia espera obter o aval dos 27 Estados-membros até o fim do ano, antes do encerramento da presidência rotativa do Brasil no Mercosul.