Brasil tem falhas no segundo tempo, perde de virada para o Japão e deixa dúvidas

O primeiro gol da partida saiu aos 25 minutos. Estreando pela seleção nesta Data Fifa, o lateral Paulo Henrique, do Vasco, aproveitou bom passe de Bruno Guimarães e fez o gol. Aos 31, Lucas Paquetá deu a assistência para Gabriel Martinelli marcar o segundo gol brasileiro.

No segundo tempo, logo aos 6 minutos, o zagueiro Fabrício Júnior errou um passe na saída de bola, e Minamino diminuiu para o Japão. A partir daí, o time da casa cresceu em campo, e o Brasil teve dificuldades para reagir. O empate saiu aos 16 minutos, quando Ito cruzou, Nakamura finalizou, Fabrício Bruno tentou cortar, e a bola entrou.

Aos 25 minutos, veio a virada japonesa. Após cobrança de escanteio, Ueda cabeceou e fez 3 a 2 para o Japão, para a festa da torcida da casa, que lotou o estádio Ajinomoto, com quase 45 mil pessoas.

Ancelotti fez algumas substituições, colocou titulares em campo, mas o time asiático se defendeu bem. Matheus Cunha chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Com o apito final, mais celebração para a torcida japonesa.

Na entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti analisou a partida em Tóquio.

"Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício, estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que aconteceu. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa tenha sido ruim. Repito, o erro afetou demais", disse o treinador italiano, que completou: "Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol."