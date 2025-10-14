Dor na mandíbula ou náusea: os sintomas atípicos de um ataque cardíaco nas mulheres

Em várias fases da vida, o coração da mulher enfrenta "desafios" que exigem cuidados específicos. Na menopausa, por exemplo, a diminuição dos hormônios sexuais femininos, como a progesterona e o estrogênio, é considerada um fator de risco que deve ser antecipado nas estratégias de prevenção.

"O estrogênio tem uma associação importante com a proteção do sistema cardiovascular. Sem a produção adequada desse hormônio, há mais chance de acúmulo de gordura no sangue, o que aumenta o risco cardiovascular", aponta Patrícia Tavares. "Há também sintomas vasomotores que pioram nossa condição geral de qualidade de vida. Sentimos desânimo, fraqueza, cansaço muscular, e a qualidade do sono, que é imprescindível para a recuperação do sistema cardiovascular, piora", detalha.

Manter a proteção do sistema cardiovascular após o fim da vida reprodutiva da mulher é essencial. Quando a menopausa é precoce, ou seja, abaixo dos 40 anos, o risco é ainda maior. "Todas as mulheres devem ter um cardiologista 'para chamar de seu', e, nesse período da vida, não deve ser diferente", acrescenta Patrícia Tavares.

A terapia de reposição hormonal deve ser avaliada individualmente, lembra, em função dos riscos que eventualmente estarão associados ao uso da medicação. "Quando bem indicada, ela não só melhora os sintomas, mas protege o sistema cardiovascular nos primeiros dez anos após o diagnóstico da menopausa. Então, ter profissionais capacitados para a estratificação do risco é fundamental."

A menopausa não é o único período "crítico" para a saúde da mulher. "A mulher que passa por uma gestação colocou seu coração sob estresse. A gestação é um momento que também precisa de um 'olhar cardiológico' apurado", explica a médica. "O momento da pós-menopausa também é peculiar. A jornada completa da mulher tem que ser vista por inteiro: desde a primeira menstruação até o término da vida fértil e o início do climatério, quando começam as mudanças hormonais."

As eventuais complicações na gravidez, como as síndromes hipertensivas (que geram aumento de pressão), também tornam as mulheres mais propensas ao desenvolvimento de uma doença cardiovascular no futuro.