França: primeiro-ministro propõe suspensão da reforma da Previdência para conter crise política

O aumento gradual da idade mínima de aposentadoria, de 62 para 64 anos até 2030, e a exigência de 43 anos de contribuições para obter aposentadoria integral a partir de 2027 cristalizaram o descontentamento com as políticas do presidente de centro-direita desde 2023.

A esquerda fez campanha pela revogação da reforma durante as legislativas antecipadas de 2024, que provocaram a atual crise política ao deixar uma Assembleia Nacional (câmara baixa) sem maioria e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita.

Os socialistas haviam pedido a suspensão da reforma para não derrubar Lecornu. Duas moções de censura, apresentadas pela esquerda radical e pela extrema direita, serão debatidas na quinta-feira (16) e, se aprovadas, Macron advertiu nesta terça-feira que haverá uma antecipação do calendário eleitoral.

Enquanto espera a resposta dos socialistas, o líder comunista Fabien Roussel comemorou "uma primeira vitória", enquanto o líder da esquerda radical Manuel Bompard, do partido A França Insubmissa, denunciou que Lecornu estava simplesmente ganhando tempo e fez um apelo para censurá-lo.

A suspensão da reforma da Previdência divide a base governista. O presidente, que a impôs por decreto, havia recusado até o momento ceder a essa reivindicação que a oposição de esquerda e os sindicatos vinham pedindo há mais de dois anos.

O recém-coroado Prêmio Nobel de Economia, o francês Philippe Aghion, chegou a pedir um acordo sobre a suspensão da reforma para evitar o "perigo" de o partido de extrema direita de Marine Le Pen, que lidera as pesquisas, chegar ao poder.