Guerra comercial entre China e EUA se intensifica com novas sobretaxas portuárias

A China afirmou nesta terça-feira (14) que vai "lutar até o fim" na guerra comercial com os Estados Unidos, após o presidente Donald Trump anunciar uma tarifa adicional de 100% contra a segunda maior economia do mundo. A declaração ocorre no mesmo dia em que entram em vigor novas taxas impostas por ambos os países sobre navios, intensificando a batalha naval e fiscal entre Washington e Pequim.

A preocupação com o agravamento da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo aumentou nos últimos dias. Na quinta-feira (9), a China anunciou a implementação de novos controles sobre as exportações de tecnologias relacionadas às terras raras. Em represália, no dia seguinte, Trump declarou que os Estados Unidos aplicariam tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro ? ou antes. O presidente americano também anunciou controles de exportação sobre "todo o software considerado crítico", com início na mesma data.

A notícia abalou os mercados e colocou em dúvida uma possível reunião entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.