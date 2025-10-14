"Israel prefere negociar com o Hamas e evitar surgimento de interlocutor palestino", diz especialista

"Esses prisioneiros, que cumpriam penas severas, não poderiam ter sido libertados de outra forma senão por meio de uma troca de reféns e prisioneiros, já que suas sentenças não tinham previsão de término", explica Laetitia Bucaille, professora de sociologia política no Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais (Inalco).

"Dito isso, pode-se considerar que foi um relativo fracasso para o Hamas, pois os prisioneiros mais destacados, os mais conhecidos, não foram libertados", continua a autora do livro 'Gaza, qual futuro?', publicado pela editora Stock.

Marwan Barghouti foi impasse nas negociações

Marwan Barghouti é um dos prisioneiros de alto escalão que continuam detidos. Ex-líder de uma ala armada do Fatah, está preso desde a segunda intifada, em 2002, e defende há anos uma solução política para o conflito israelo-palestino.

Considerado por muitos como um possível "Nelson Mandela palestino", Barghouti seria o candidato favorito em uma eventual eleição presidencial, prometida pelo atual presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na Declaração de Nova York de agosto de 2025.

Os vetos repetidos de Israel à sua libertação seguem a tradição da direita israelense. "Benjamin Netanyahu prefere lidar com o Hamas a permitir o surgimento de um interlocutor político aceitável", analisa Vincent Lemire, professor de história na Universidade Paris-Est.