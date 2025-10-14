Nobel de Economia francês alerta para risco de chegada da extrema direita ao poder na França

Em meio à grave crise política que atravessa a França, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu fará nesta terça-feira o discurso de política geral de seu segundo governo na Assembleia Nacional. O premiê de centro-direita foi reconduzido ao cargo na sexta-feira pelo presidente Emmanuel Macron, poucos dias após ter renunciado.

Os ministros que compõem o novo governo foram anunciados no domingo e empossados na segunda-feira. O novo gabinete é formado por 34 ministros, oriundos da sociedade civil, técnicos de alto escalão da administração pública e políticos conservadores que já integravam o governo anterior.

Discurso no Parlamento

No discurso de política geral, Sébastien Lecornu deve apresentar as diretrizes do orçamento para 2026, que derrubou seu antecessor François Bayrou. A grande expectativa gira em torno de uma possível suspensão da impopular reforma da Previdência aprovada em 2023, que elevou para 64 anos a idade mínima para aposentadoria no país.

Os partidos Reunião Nacional e A França Insubmissa (LFI, de esquerda radical) já apresentaram uma moção de censura contra o governo Lecornu II, mas, sozinhos, não têm votos suficientes para aprová-la no Parlamento. A suspensão da reforma é uma condição indispensável para obter o apoio dos socialistas e evitar a queda do premiê.

"Espero que os socialistas percebam que isso é uma grande concessão" e que o partido aceite o gesto para salvar "o país do perigo da chegada do RN ao poder", continuou Philippe Aghion. O Nobel de Economia francês já havia pedido, na noite de segunda-feira, que a reforma fosse "interrompida" até a próxima eleição presidencial, prevista para 2027.