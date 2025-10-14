Suécia cria estoques de cereais no norte do país para garantir abastecimento em caso de guerra ou crise

O edital será lançado em 15 de outubro nos condados de Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland e Jämtland. Esses condados dependem atualmente exclusivamente do transporte vindo do sul do país para garantir o abastecimento alimentar, o que pode representar um risco em caso de conflito.

"O norte da Suécia tem importância estratégica militar e é uma prioridade especial para a defesa total", declarou Carl-Oskar Bohlin, ministro da Defesa Civil, citado em comunicado.

"Não é por acaso que as primeiras etapas para a criação de estoques de cereais estão ocorrendo aqui: trata-se, fundamentalmente, de garantir que a população possa colocar comida na mesa mesmo em tempos de crise", acrescentou.

Defesa total

O conceito de "defesa total" foi reativado pela Suécia em 2015, após a ocupação da Crimeia pela Rússia em 2014, e reforçado após a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022.

O objetivo é envolver toda a sociedade ? do Estado aos cidadãos e empresas ? para resistir coletivamente a uma agressão armada, mantendo as funções vitais do país.