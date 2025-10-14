Trump diz que Milei 'é um grande líder', mas avisa que ajuda dos EUA à Argentina dependerá das eleições

O presidente ultraliberal da Argentina, Javier Milei, foi recebido nesta terça-feira (14) na Casa Branca por seu aliado ideológico, Donald Trump, em um encontro que busca consolidar o apoio financeiro recentemente anunciado por Washington ao país latino-americano. Mas apesar dos elogios lançados no início do encontro, Trump afirmou que seu apoio ao líder argentino dependerá do resultado das eleições no país sul-americano, marcadas para o dia 26 de outubro.

O presidente dos Estados Unidos, que recebeu Milei pessoalmente na chegada à Casa Branca, enviou uma mensagem aos argentinos. "Nós os amamos muito. Eles têm um grande líder."

Na semana passada, o Tesouro americano anunciou um pacote de ajuda financeira à Argentina, composto por um acordo de troca de moedas ("swap") no valor de US$ 20 bilhões (mais de R$ 100 bilhões) e uma intervenção direta dos EUA no mercado de câmbio, com a compra de pesos argentinos para aliviar a pressão sobre a moeda local e reforçar as reservas do Banco Central argentino.