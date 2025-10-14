Trump diz que solução de dois Estados para paz entre Israel e palestinos ainda está em aberto

Após o encerramento, na segunda-feira (13), da cúpula sobre a Faixa de Gaza em Sharm el-Sheikh, no Egito, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou nesta terça-feira (14) que "decidirá o que acha justo" para o futuro do enclave e dos palestinos. Em Israel, o Exército informou que os corpos dos quatro reféns entregues na véspera pelo Hamas foram identificados.

As declarações de Trump foram feitas no retorno aos Estados Unidos, após uma viagem de um dia a Israel e ao Egito. Segundo ele, muitos são favoráveis à solução de dois Estados na região, mas a questão ainda não foi definida.

Na véspera, uma declaração para a consolidação do cessar-fogo em Gaza foi assinada no Egito, estabelecendo três prioridades: o reforço da ajuda humanitária ao enclave; a futura administração da Faixa de Gaza, com um conselho palestino cujos nomes já foram definidos, mas não divulgados; e a estabilização da segurança no território, o que inclui o desarmamento do Hamas.