Trump recebe Milei na Casa Branca para negociar socorro financeiro em troca de recursos estratégicos

Tanto Trump quanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, têm repetido que estão dispostos a ajudar a Argentina "no que for necessário", mas até agora o que se sabe é que os Estados Unidos vão abrir uma linha de "swap" (troca de moedas entre os bancos centrais) por US$ 20 bilhões, que poderão intervir diretamente no mercado de câmbio, vendendo dólares para controlar o valor do peso argentino - como fizeram na semana passada -, e que podem comprar títulos da dívida argentina. Não há detalhes sobre os alcances dessas operações.

Os dois países também devem anunciar um acordo comercial no qual Donald Trump reduziria a tarifa de importação de produtos argentinos, especialmente o aço e o alumínio, atualmente sobretaxados em 50%. Os demais produtos têm tarifa de 10%.

Outra possibilidade é de um acordo para investimentos de empresas norte-americanas na Argentina, especialmente em setores estratégicos.

"Avalanche de dólares"

Milei partiu de Buenos Aires na segunda-feira (13), antecipando que "haverá uma avalanche de dólares" para a Argentina. "Vão sair dólares até pelas orelhas", garantiu Milei.

A reunião entre Trump e Milei no Salão Oval acontece a 12 dias das eleições legislativas na Argentina, cujo resultado é crucial para a governabilidade do líder argentino nos últimos dois anos de seu mandato.