Alexandre Padilha captura Ministério da Saúde e controla cargos e verbas

Embora Lula afirme que entregou a Saúde para um quadro técnico, ao menos 16 cargos de comando estão nas mãos do PT ou de militantes do partido, que preenchem suas áreas com colegas da sigla. Nísia, que não tem filiação partidária, é uma exceção.

As divergências nas correntes do PT se reproduzem nos gabinetes do ministério. A disputa por espaço alimenta o "fogo amigo" que atinge a ministra em grupos de WhatsApp.

A pasta foi fatiada entre os movimentos CNB (Construindo um Novo Brasil), Democracia Socialista e o Movimento Popular Brasil, grupo que agrega MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); Levante Popular da Juventude; MMC (Movimento de Mulheres Camponesas); e MTD (Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Diretos).



Em 15 de março, o secretário de Atenção Primária, Felipe Proenço de Oliveira, postou uma foto nas redes sociais estendendo a bandeira do Movimento Popular Brasil, dentro da sua sala no ministério.

Neste ano, Proenço tem um orçamento de R$ 43 bilhões —praticamente o que a cidade do Rio dispõe para todas as áreas (R$ 45,7 bilhões). A esposa dele trabalha na assessoria de Padilha no Palácio do Planalto.

O secretário de Atenção Primária, Felipe Proenço de Oliveira, posa com representantes do Movimento Popular Brasil Imagem: Instagram/Reprodução

Centrão

O "centrão raiz", formado por PP, PL e Republicanos, contribui para incendiar a crise, mas seus líderes admitem que o PT se enraizou na pasta, o que torna impossível a troca.