Vida de luxo e intrigas: a ascensão do novo presidente do União Brasil

Foi também nessa época que ele estreitou laços com pessoas influentes como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o desembargador Eduardo Martins, filho do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Henrique Martins.

Rueda e Martins admitem que atuaram juntos em causas judiciais quando o filho do ministro ainda era advogado, mas dizem não se lembrar para quais clientes. Sobre as relações com o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), silêncio de ambos os lados.

O União Brasil receberá neste ano R$ 865 milhões em recursos públicos, o terceiro maior volume em fundos eleitoral e partidário, atrás apenas de PL e PT.

É Rueda quem decidirá o que fazer com o dinheiro e quanto cada candidato receberá para a campanha eleitoral deste ano.

Tal protagonismo ajuda a explicar o tamanho do poder que Rueda tem hoje em suas mãos — e isso sem jamais ter disputado uma eleição.