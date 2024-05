Fibrolamina Z8 não é aprovado pela Anvisa nem cura impotência sexual

'Célula da virilidade' não existe. Segundo o médico Eduardo Miranda, supervisor da área de Medicina Sexual do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, o que existem são tratamentos que estimulam a produção do hormônio testosterona, mas não curam a impotência sexual. "Se aumentar a testosterona curasse a impotência, não ia ter ninguém com impotência. É outra coisa", explica.

Existe cura para a impotência? Existem vários tipos de disfunção erétil. De acordo com o urologista, na maioria dos casos, a impotência é encarada como uma doença crônica que pode ser controlada. "Em outros casos, ela é causada por outras doenças ou problemas de saúde mental e psicológicos pontuais, e ao curar esses problemas, acaba curando a impotência", diz Miranda. "Existe cura em cenários específicos."

Sobre o suplemento alimentar, o médico afirma que "essas substâncias certamente não levam à cura da impotência".

Homem do vídeo não foi identificado. O UOL Confere não conseguiu, por mecanismos de busca reversa, descobrir quem é o homem que se apresenta como farmacêutico no vídeo da propaganda. A reportagem procurou o Conselho Federal de Farmácia para verificar a identidade do homem em questão, mas não obteve retorno sobre o assunto até a publicação desta checagem.

Consumidores reclamam. Em uma busca pelo nome do produto no site Reclame Aqui é possível encontrar diversos registros de consumidores que alegam que não receberam a compra (veja aqui).

Viralização: No Facebook, o UOL Confere localizou ao menos 23 anúncios pagos com propagandas do tipo entre 16 de abril e 2 de maio de 2024 (aqui) registrados na Biblioteca de Anúncios da Meta. Um dos posts tinha mais de 11 mil curtidas.