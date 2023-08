Duas mulheres brigam na fila para visitar o mesmo detento em presídio de MS

Duas mulheres brigaram na fila do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), no bairro Jardim Noroeste, na capital de Mato Grosso de Sul, ao visitarem um homem que está preso no local. O caso ocorreu no último sábado (26).

O que aconteceu:

As mulheres envolvidas na confusão são a ex e a atual companheira do detento. Segundo testemunhas, a briga teve início porque a atual esposa do homem não gostou de ver a ex dele na fila para visitá-lo.