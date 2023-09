Ex-PM é suspeito de envenenar sogra e esposa com gelatina em Osasco

Ele chegou a indicar um "antídoto" aos médicos e afirmou que havia pesquisado na internet. Após o comportamento suspeito, o homem foi levado à delegacia para prestar depoimento.

O homem, que seria um ex-policial militar, mudou de versão. Em um primeiro momento, segundo a reportagem da RecordTV, ele confessou ter preparado a sobremesa; depois, disse que não cozinhou nada.

Polícia Civil investiga o caso como tentativa de duplo feminicídio, diz a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, e tem o marido da policial como principal suspeito. "As vítimas permanecem hospitalizadas no hospital Cruzeiro do Sul", complementa a nota.