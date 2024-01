'Parei de comprar móvel. Agora só tenho cadeira', diz vítima da chuva no RJ

A chuva do último sábado (13) alagou novamente a casa da cadeirante, que estava sozinha no momento do temporal. Como a irmã mora na casa de cima, o sobrinho e amigos resgataram Elci e sua cadeira de rodas.

"Ninguém aguenta mais. Todo mundo quer sair daqui", desabafa. "Perder as coisas é horrível, porque é tudo comprado com tanto sacrifício. Mas o pior de tudo é ficar exposta, tendo problemas de saúde, já que as autoridades de Nova Iguaçu não fazem nada", disse a moradora ao UOL.

Foi um caos como sempre. Liguei para o meu marido voltar para casa correndo para tentar salvar as coisas. O pior é que não temos como sair daqui e pagar um aluguel. Ele não tem trabalho fixo porque precisa cuidar de mim, me acompanhar nas consultas, e minha aposentadoria é para pagar remédios e alguns exames.

Elci Fernandes de Oliveira, aposentada

"É assim todo ano, e dessa vez foi a pior que teve." Segundo a aposentada, "na chuva de 2021 foram uns 80 centímetros de água dentro de casa, e dessa vez chegou a um metro".

"Todo mundo aqui na rua perdeu tudo." Vizinhos também tiveram suas casas invadidas pela água e perderam seus bens.

De sábado para domingo, ela e seu marido, Alexandre Satyrio, 61, dormiram na casa da irmã de Elci, que fica no andar de cima. No dia seguinte, quando a água escoou, eles desceram para limpar os estragos das chuvas.