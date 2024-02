Homem que mantinha filha refém é preso ao ser baleado por atirador de elite

Após cerca de duas horas de negociação, ele foi baleado pela PM. O tiro, disparado por um sniper do Batalhão de Operações Especiais, atingiu a mão do homem, que segurava uma arma.

A criança foi resgatada com vida e o homem passou por atendimento médico, sendo preso em seguida. A informação é da própria PM. Ele foi detido por tentativa de feminicídio. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38 com 16 munições.

A mãe da criança, que foi baleada pelo suspeito, está internada em estado grave no Instituto Doutor José Frota. A menina ficou sob cuidados de uma tia.

As identidades dos envolvidos na ocorrência não foram divulgadas.