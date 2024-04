Ferimentos de água-viva levam pelo menos 15 pessoas a buscarem médico no CE

Turistas e moradores também foram atendidos. Entre os outros 4 feridos estavam dois moradores da região e dois banhistas que visitavam a praia.

Ocorrências em outros pontos do estado. Em Fortaleza, um nadador foi hospitalizado após contato com água-viva na terça-feira (26). Ele nadava na praia de Iracema e foi resgatado por uma equipe de canoagem.

O UOL buscou a Secretaria de Meio Ambiente do estado e o e o Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará para saber se há um levantamento sobre a incidência de animais na região. O espaço será atualizado tão logo haja posicionamento.