Cantora sertaneja morre ao capotar carro em rodovia no interior de SP

A cantora Lígia Fernanda Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, 34, morreu em um acidente de carro na rodovia Luiz Carlos Brandolezzi, na região de São José do Rio Preto (SP), neste domingo (14).

O que aconteceu

Nanda estava sozinha no veículo, quando perdeu o controle da direção e capotou. Ela morreu no local. As informações foram repassadas pela Polícia Civil de São Paulo.

Causas do acidente não foram reveladas. Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e estiveram no local para colher evidências e determinar o que causou o acidente.