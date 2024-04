Ventilador do túnel do Rodoanel cai e atinge dois carros em SP

"As circunstâncias que levaram à queda do ventilador estão sendo investigadas pela concessionária", afirmou a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), por meio de nota. As faixas da esquerda ficaram temporiamente fechadas por cerca de uma hora.

O acidente ocorreu por volta das 13h26 da sexta-feira (26), segundo a agência de transporte estadual. Tanto a CCR Rodoanel, responsável pelo trecho, como a Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência.

A reportagem procurou a CCR, mas não teve retorno. Além das causas, o UOL perguntou se um novo ventilador foi instalado no túnel.