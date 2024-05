Amigos resgatam 20 pessoas em colchão inflável: 'água estava no nariz'

Um colchão inflável, guardado no fundo de um armário, virou objeto valioso em meio aos alagamentos em Porto Alegre. Dois amigos comandavam a "embarcação" improvisada, empurrando pelas laterais e com os corpos parcialmente submersos (veja vídeo).

O que aconteceu

Colchão foi usado no sábado (4) e no domingo (5). Os amigos Maick Soares Moreira, 26, e Michel Chamberlain Ponciano, 36, fizeram os resgates na Ocupação Cobal, no Quarto Distrito, zona norte de Porto Alegre. Eles contam que não dormiram por causa dos salvamentos. "Quando a água chegou no peito, lembrei do colchão que estava guardado e a gente começou a usá-lo", conta Maick.

Plástico estava furado em três pontos. "A gente precisou fazer um remendo, com cola e pedaço de plástico", diz Michel. Mesmo assim, deu pra usar a "embarcação" e retirar cerca de 20 pessoas da água. Uma mulher grávida, ao ver a fragilidade do colchão inflável, titubeou. "Quando ela subiu no colchão, entrou em pânico. Era um momento de ficar calma, e ela entrou em pânico. Aí o marido dela e eu a agarramos e a levamos junto no colchão".