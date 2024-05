Sargento da PM que foi candidato é morto a tiros em frigorífico no CE; veja

Um sargento da Polícia Militar do Ceará, identificado como Geilson Pereira Lima, 50, foi morto a tiros dentro de um frigorífico em Icó, no interior do estado.

O que aconteceu

Crime foi gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que um suspeito usando capacete entra no local e conversa com outras quatro pessoas. Em seguida, o homem se afasta, saca uma arma de fogo e atira contra o sargento. Três das quatro testemunhas se assustam e correm.

Após os primeiros disparos, um segundo suspeito aparece. Também usando capacete, o homem entra no estabelecimento e atira mais vezes em direção ao policial. Em seguida, os dois criminosos fogem do local.