'Tu vai dormir, mas não sabe se vai ter comida no mês', diz taxista no RS

A esposa de Goettens, grávida de pouco mais de oito meses, não consegue acompanhar as notícias sem chorar. "Ela é de Porto Alegre e vendo a notícias de lá, das crianças e mulheres abusadas, ela chora. Ela queria ir visitar as crianças que perderam os pais no município de Alvorada. Não tem sido fácil para ela."

Goettens faz parte do grupo de 314 moradores de Arroio do Meio que receberam um auxílio do governo estadual no ano passado. As doações foram depositadas em conta da Associação dos Bancos do Estado do Rio Grande Sul e gerenciada por um Comitê Gestor formado por integrantes do governo do Estado e entidades da sociedade.

O valor ajuda, mas não é suficiente, segundo ele. O motorista diz que além dos R$ 2.500 recebidos do governo estadual, recebeu também doações de outras pessoas que contribuíram. "Com o dinheiro, consegui comprar coisas para a casa do meu pai e reformar a casa da minha avó."

O motorista disse que tem clientes cujas perdas foram maiores. "Conheço pessoas que perderam tudo e saíram só com a roupa do corpo de casa", lembra.

Passamos por duas grandes enchentes no passado, mas nada comparado a essa. Foi um desastre o que aconteceu. Muito triste.

Jonatan Goettens, motorista em Arroio do Meio