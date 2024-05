Entregador é abordado por homem armado, se rende, mas é morto no CE; veja

Um entregador foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto, no domingo (26), no bairro Guagiru, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza (CE).

O que aconteceu

O crime foi registrado por câmeras de segurança da rua. As imagens mostram o momento em que a vítima, identificada como Paulo Juan Gomes Cardoso, 19, estava em horário de trabalho e passava com sua motocicleta quando um homem armado se aproximou.

O homem aponta a arma e obriga o motociclista a parar. A vítima fez sinal de rendição, desceu do veículo, mas mesmo assim o ladrão atirou contra o entregador, que morreu no local. As informações foram repassadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.