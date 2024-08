Homem tenta atropelar esposa e cunhada que iam à delegacia denunciá-lo

Um homem tentou atropelar a esposa e a cunhada para impedir que elas fossem até a delegacia denunciá-lo por agressão.

O que aconteceu

Imagens mostram que Deivid Fernando Betim, 28, usou o próprio veículo para tentar atropelar a companheira, de 18 anos, diversas vezes. Ele dirigia um carro na cor bordô. A esposa e a irmã dela estavam em outro carro na cor vermelha. Caso foi na segunda-feira (26), e a cena foi registrada por câmeras de segurança do trânsito da cidade de Castro (PR).

Deivid parou o automóvel em frente ao das vítimas, desceu e foi até o carro em que estavam a esposa e a irmã dela. As duas mulheres descem, ele fala com uma delas e, em seguida, entra novamente no veículo, dá marcha à ré e colide propositalmente diversas vezes contra o carro em que estavam as duas mulheres. Elas conseguiram sair a tempo e não sofreram grandes ferimentos - mesmo assim, foram encaminhadas ao hospital para análise médica e já receberam alta.