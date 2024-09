Pai preso por matar filho envenenado com chumbinho vai a júri popular em AL

Júri popular é previsto em crimes dolosos contra a vida. São casos de crimes como homicídio e infanticídio, entre outros, no qual o réu será julgado por um sete jurados que vão analisar as provas apresentadas pelo Ministério Público e decidir pela condenação ou absolvição.

Pai confessou o crime

Soares confessou o crime, segundo a polícia. O pai disse em depoimento que colocou veneno conhecido como chumbinho na alimentação da criança para se vingar da mãe dele, sua ex-companheira. Ele já tinha passagem pela polícia por violência doméstica e estava separado da mãe da criança havia seis meses.

Criança passou mal na escola, foi socorrido, mas não resistiu ao veneno e morreu. Imagens do circuito de segurança da escola em que Levy estudava, no bairro São Jorge, em Maceió, foram utilizadas pela polícia para entender o caso. Inicialmente, Matheus tentou culpar a escola, mas, após as imagens mostrarem o momento em que ele descartou o frasco com rodenticida, popularmente conhecido como chumbinho, numa lixeira da instituição de ensino.

À polícia, Matheus contou que comprou o veneno por R$ 13 em uma feira no bairro de Jacintinho, em Maceió. O veneno popularmente conhecido como chumbinho é de uso restrito em lavouras.

Um dia antes de ser preso, pai chorou ao falar da morte do filho em entrevista. Matheus falou com a TV Gazeta, afiliada da TV Globo em Alagoas, se emocionou e lamentou o óbito de Anthony.