Irmãs e avó morrem atingidas por carro com motorista embriagado em MT

Duas irmãs, de 25 e 15 anos, e a avó delas, de 69 anos, morreram após um acidente de carro em Vera (MT).

O que aconteceu

Carro no qual as mulheres estavam foi atingido por outro veículo, dirigido por motorista com sinais de embriaguez. O acidente foi na avenida Porto Rico, na região central do município, na manhã do domingo (6).

Sofia Gabrieli Chiaretti dos Santos, 15, morreu no local. Lucia Cristina Chiareti Macedo, 25, que dirigia o veículo, chegou a ser levada ao hospital, mas morreu na unidade de saúde, segundo a Polícia Militar de Mato Grosso.