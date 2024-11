Clínica em SP onde mulher morreu após hidrolipo não tinha licença sanitária

A clínica estética Maná Day, onde uma mulher de 31 anos fez hidrolipo e morreu, foi interditada pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Prefeitura de São Paulo. O local não tinha licença sanitária para realizar procedimentos invasivos.

O que aconteceu

A clínica foi autuada e interditada nesta quarta-feira (27) por exercer atividade irregular, segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde). "Não foi identificada licença sanitária junto à vigilância sanitária municipal ou mesmo solicitação de licenciamento sanitário protocolado", diz nota enviada pela pasta. A clínica fica localizada na Avenida Conselheiro Carrão, zona leste de São Paulo.

Paloma Lopes Alves pagou cerca de R$ 10 mil pela cirurgia. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida por uma unidade do Samu. Segundo a prefeitura, a paciente foi levada ao Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, no Tatuapé, sendo admitida em sala de emergência. "Foram realizadas todas as manobras de reanimação, conforme protocolo, porém, infelizmente, evoluiu a óbito", segundo a SMS.