Brasileiros têm mais acesso à internet do que a saneamento básico, diz IBGE

92,9% dos brasileiros possuem acesso à internet, enquanto apenas 66,1% têm saneamento básico, mostra estudo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (4).

O que dizem os dados

O Piauí é o estado com menos saneamento básico do Brasil, com apenas 12% das pessoas tendo acesso a abastecimento de água por rede geral, coleta de lixo e esgotamento por rede coletora. As regiões Norte e Nordeste possuem os piores índices de acesso ao saneamento básico, com 27,9% e 46,3%, respectivamente. Fora dessas regiões, Mato Grosso também se destaca por apenas 37,9% das pessoas terem saneamento.

A região Sudeste é onde há mais acesso ao saneamento básico, com 88%. São Paulo lidera, com 93,2%, enquanto Rio de Janeiro, com 83,4%, e Minas Gerais, com 82%, aparecem logo atrás.