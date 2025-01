Bolo envenenado no RS: briga ocorrida 20 anos atrás pode ter motivado crime

Identidade da suspeita não foi divulgada pela Polícia Civil. De acordo com reportagem do jornal gaúcho Zero Hora, a mulher foi identificada como Deise e era nora de Zeli dos Anjos, 61, que havia preparado o bolo e está internada desde o dia 24 de dezembro.

Suspeita de envenenar bolo está presa temporariamente em virtude de "provas robustas". "A investigada foi presa em virtude de provas que encontramos e já foram juntadas às investigações. São provas robustas e serão usadas no final inquérito para o indiciamento",

Detalhes do inquérito "ainda não podem ser expostos", informou chefe de Segurança Pública. "Alguns detalhes não podem ser expostos, mas temos fundadas razões que indicam que a suspeita é de fato autora do envenenamento", disse o secretário gaúcho Sandro Caron na mesma coletiva.

Vitimas morreram, de fato, envenenadas. Foram encontradas "concentrações altíssimas de arsênio" no sangue das vítimas e no bolo consumido por elas, e "não há chances de que a causa da morte tenha sido por contaminação natural", conforme afirmou Marguet Mittmann, diretora do Instituto-Geral de Perícias, na mesma ocasião.