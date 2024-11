Iate de luxo afunda na costa do Egito e 17 turistas estão desaparecidos

Autoridades egípcias fazem buscas nesta segunda-feira (25) por 17 pessoas que desapareceram após uma embarcação com 45 pessoas afundar na costa do país.

O que aconteceu

O barco, Sea Story, transportava 32 turistas e 14 tripulantes. A embarcação naufragou perto da cidade costeira de Marsa Alam durante uma viagem de vários dias, de acordo com uma declaração da Província do Mar Vermelho.

O pedido de socorro foi recebido às 5h30 (00h30 no horário de Brasília). O barco havia partido de Porto Ghalib, em Marsa Alam, no domingo (24) e pretendia retornar à Marina de Hurghada no dia 29 de novembro.