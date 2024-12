Corpo é encontrado em compartimento de roda de avião após pouso no Havaí

Autoridades investigam o caso. Segundo a agência Associated Press, a polícia de Mauí informou que está "investigando ativamente" o caso, sem fornecer mais detalhes sobre quem era a vítima, como ela chegou ao compartimento da roda do avião, ou as causas da morte.

Esconder-se em trens de pouso é método comum usado por viajantes clandestinos. Segundo a FAA (Administração Federal de Aviação), dos Estados Unidos, 132 pessoas tentaram viajar ilegalmente em compartimentos de rodas de aeronaves entre 1947 e 2021. Dessas, 77% morreram.

Vítimas geralmente ficam esmagadas quando trem de pouso é recolhido. Ainda segundo apuração da CNN, à medida que o voo atinge altitudes maiores, as condições pioram, quando os níveis de oxigênio se tornam extremamente baixos, assim como as temperaturas, e os passageiros clandestinos chegam a perder a consciência.