Infelizmente, já estamos acostumados com um fato: qualquer que seja o evento, grupos organizados disparam rajadas de desinformação para destruir o "inimigo". Mais infelizmente ainda, as notícias falsas encontram uma audiência que acredita nelas porque tem mais desejo de acreditar do que de encarar verdades. Essa máquina está em plena atuação na tragédia gaúcha, tentando fazer crer que o governo federal (e até estadual) estaria dificultando as doações para as vítimas. Se for contra Lula, vale tudo.

Leonardo Sakamoto, em coluna no UOL, explica o mecanismo e conclui: "A questão aqui não é o governo do petista naufragar, mas o atendimento às vítimas fazer água, uma vez que fake news atestam que doações não estão chegando, o que pode reduzir o desejo de doar, por exemplo. É triste, mas o ódio de radicais contra Lula é maior que sua empatia com o sofrimento gaúcho".