Dilúvio pede debate sobre verbas que ainda escorrem pelo ladrão

No mesmo dia em que Lula desembrulhou um pacote de ajuda ao Rio Grande do Sul orçado em R$ 51 bilhões, o Congresso recuperou R$ 3,6 bilhões dos R$ 5,6 bilhões que Lula havia retirado do bolo das emendas parlamentares de 2024. Com a derrubada parcial do veto de Lula, deputados e senadores terão à disposição ao longo do ano R$ 51 bilhões.

Repetindo: os congressistas despejarão sobre seus currais eleitorais uma cifra idêntica à que o governo destinou à reconstrução do Rio Grande do Sul. A diferença é que a aplicação da verba do dilúvio será vigiada. E o dinheiro público das emendas continuará sendo tratado como se fosse dinheiro gratuito.

Alheia às políticas públicas e aos mecanismos de controle, a farra parlamentar ignora as prioridades nacionais. Por exemplo: no ano passado, de um total de 6 mil emendas individuais de parlamentares, apenas uma teve vinculação com a emergência climática. Na contramão do necessário, disseminam-se gastos do tipo kit de robótica ou asfalto para a fazenda do dono da emenda.