A morosidade da Enel para religar a luz em São Paulo já virou algo com que vamos nos acostumando a cada descarga mais pesada dos céus. A distribuição de culpas, porém, fica mais viva no período eleitoral. Josias de Souza a resume bem: "Boulos culpa Nunes, que responsabiliza Lula, que é defendido por Silveira, que foi indicado pelo PSD, que é o partido do Kassab, que é homem forte do Tarcísio, que carrega a candidatura de Nunes sobre os ombros. Parece brincadeira de ciranda, cirandinha. Quem não quiser cirandar no papel de bobo precisa notar que não há inocentes no escuro, apenas culpados e cúmplices". Josias de Souza: Não há inocentes na escuridão, apenas culpados ou cúmplices