Já está virando um hábito recomendar a audição do podcast A Hora nesta newsletter às sextas-feiras. É que a análise de Thais Bilenky e José Roberto de Toledo sintetiza com inteligência boa parte dos temas que foram destacados aqui durante a semana. Sem falar que o programa é uma ótima maneira de começar uma manhã de sábado. Na edição desta semana, os jornalistas discutem a letalidade policial em São Paulo, o tour de Bolsonaro pela capital do estado, a esquerda se repensando e os momentos finais da disputa na capital paulista. E, como sempre, encerram o programa com a história de um personagem notável. Desta vez, Gershon Baskin, israelense que busca mediar relações de seus país com o Hamas. A Hora pode ser assistido na íntegra aqui (no fim da página) e no YouTube. Ou escutado no seu tocador de áudio favorito. Em tempo: Haverá edição extra, ao vivo, do programa, por volta das 18h de sábado, quando saírem as pesquisas do Datafolha para prefeito. E, no domingo, colunistas do UOL estarão ao vivo analisando as eleições, a partir das 14h. Em tempo 2: É possível que, logo no comecinho de A Hora, você ouça o nome que assina esta newsletter ser mencionado. Acredito que é qualidade do podcast é argumento suficiente para dissipar suspeitas de cabotinismo por destacá-lo aqui na Olhar Apurado. A Hora: Nunes x Boulos na reta final, violência policial e mais (em vídeo) PUBLICIDADE