Proposta sobre emendas no Congresso não corrige falta de transparência

A previsão dos líderes é de aprovar o texto na semana que vem na Câmara e no Senado para que o STF destrave a execução de emendas antes do final do ano. Ainda há bilhões no Orçamento que não foram empenhados (reservados para pagamento) e que serão perdidos se não forem executados até dezembro.

Há R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024 para as emendas de comissão. As indicações são enviadas ao Executivo pelos presidentes das comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado, ocultando o "padrinho" beneficiado por elas.

Por isso, elas foram comparadas às emendas de relator, criadas durante o governo Jair Bolsonaro, que eram conhecidas como "orçamento secreto" e foram proibidas em 2022.

Hoje, líderes partidários distribuem as indicações das emendas de comissão entre deputados e senadores de suas bancadas, sem transparência.

As distribuições ocorrem de forma desigual, e só é possível saber que um parlamentar está mandando dinheiro para uma prefeitura pelos anúncios em redes sociais dos prefeitos ou dos próprios deputados e senadores.

A proposta apresentada por Ângelo Coronel para 2025 prevê que "cada comissão receberá as propostas de indicação dos líderes partidários, ouvida a respectiva bancada", e, depois, "aprovadas as indicações pelas comissões, os presidentes as farão constar em atas, que serão publicadas e encaminhadas aos órgãos executores".