O MPCE (Ministério Público do Ceará) está investigando as matrículas cartoriais apresentadas pela aposentada Iracema Correia São Tiago, que reivindica a titularidade da fazendo Junco 1, cuja área se sobrepõe a 80% Vila de Jeri. Ela fez um acordo com o governo do estado —contestado por moradores— e recuperou uma área de 49 mil m². A investigação quer saber como a área total da fazenda cresceu 109% em uma averbação de 2007, após a transferência do registro do cartório de Acaraú (onde foi originalmente registrado) para o de Jijoca de Jericoacoara (município criado apenas em 1991).