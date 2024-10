Dona de 80% de Jeri (CE) surge após 40 anos, cobra terras e ganha 49 mil m²

"A respeito das terras na área da Vila de Jericoacoara, a proprietária Iracema Correia São Tiago deixa claro, antes de tudo, que não tem interesse em interferir na rotina da Vila e que o acordo formalizado com o Governo do Ceará, através da Procuradoria Geral do Estado (PGE), prevê, inclusive, a renúncia às áreas que, mesmo dentro da sua propriedade, estão ocupadas, de forma a manter as moradias e empreendimentos já consolidados.

Em relação ao fato da reivindicação das terras ter se dado em 2023, a proprietária esclarece que não teve conhecimento do procedimento de Arrecadação das terras por parte do Governo, em 1997, tendo tomado conhecimento do referido procedimento anos depois.

A fazenda Junco I é o imóvel em questão, que tem parte de sua área no que é a atual Vila de Jericoacoara e outra parte na área do Parque Nacional de Jericoacoara, este criado em 2002 e ampliado por Decreto do Governo Federal em 2007, não tendo havido o pagamento de indenização correspondente. No ano de 2010, a proprietária pediu ao ICMBio a indenização por desapropriação, através de um processo administrativo. Em 2017, ainda sem o pagamento de indenização, a proprietária entrou na Justiça contra o Governo Federal e o ICMBio. Nesse período, a proprietária apresentou toda a documentação necessária para que não restassem dúvidas sobre o caso.

No decorrer deste processo - ainda em andamento - a proprietária tomou conhecimento de que a Arrecadação feita pelo Governo do Estado das terras de sua propriedade, onde hoje existe a Vila, se trata de um caso típico de nulidade, que não prescreve com o tempo. E, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos Tribunais, no caso de Arrecadação, em que não se consideram matrículas anteriormente existentes, ela é nula de Pleno Direito. Essa arrecadação não pode ser convalidada no tempo. Ou seja, a nulidade não prescreve.

Além do mais, importante mencionar que o próprio ato de arrecadação do Estado e os títulos concedidos pelo Idace (Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará) ressalvam o direito de particulares não identificados por ocasião do procedimento de arrecadação.

Com esse entendimento jurídico em mãos, a proprietária, buscando uma conciliação, deu entrada em um processo no Idace, propondo receber as áreas remanescentes e renunciar às demais áreas. O processo foi remetido para a PGE, tramitando por diversos setores técnicos, inclusive com a realização de vistorias, e então foi formalizado acordo com o Estado. Assim, o acordo firmado retira a insegurança jurídica do assunto, visto que evita o questionamento judicial quanto aos atuais empreendedores e moradores da Vila. Além disso, por meio do acordo firmado, várias áreas foram asseguradas ao Poder Público e em favor do bem-estar da comunidade."