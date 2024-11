O senador Cid Gomes (PSB) rompeu com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). A ruptura, após 18 anos de aliança estadual, foi selada após uma reunião entre os dois na sexta-feira (15), em Fortaleza, e o motivo seria o acúmulo do poder do PT no estado. Com o rompimento, Cid segue os passos do irmão, o ex-governador Ciro Gomes (PDT), que não só é oposição, como tem se dedicado a criticar o PT no estado. "O PT é hoje o mal maior do Ceará", disse ao UOL em julho.