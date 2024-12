Um líder do PCC no interior do Ceará criou um perfil falso no Facebook para divulgar ameaças e intimidações a agentes de segurança, que as imputou ao CV (Comando Vermelho). O intuito era prejudicar a facção rival e ganhar força no tráfico de drogas na região de Ipu (295 km de Fortaleza). Os detalhes da empreitada constam na sentença dos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas que condenou Alexandre da Silva Facundo, também conhecido como "Sagaz do Ipu", no último dia 25 de novembro, a 33 anos e 19 dias de prisão por tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o crime.