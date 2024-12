Líder do PCC no Ceará criou perfil para ameaçar policiais usando nome do CV

No comunicado, ele exigia que criminosos ligados ao CV depredassem o patrimônio público no município como forma de vingar a morte do integrante. Além disso, pediu que matassem policiais e guardas municipais da cidade.

Na noite do dia 28 de outubro, novas ameaças foram publicadas no perfil, colocando a foto do delegado de Ipu.

Após a postagem, a polícia desconfiou da fraude e deflagrou dois dias depois uma operação chamada "Fake Threat" (falsa ameaça), que prendeu 11 suspeitos. "Sagaz" foi preso então naquela manhã em Fortaleza, de onde exercia a liderança do grupo.

Após uma perícia, a polícia descobriu que o perfil foi criado de um computador em nome da mulher que era companheira de 'Sagaz", concluindo assim a investigação do caso.

A coluna não conseguiu contato com a defesa de Alexandre da Silva. No depoimento do processo, ele negou todas as acusações e disse não tinha envolvimento com o PCC e com o tráfico de drogas.