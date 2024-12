A queda de caminhões que transportavam 22 mil litros de agrotóxicos e 76 toneladas de ácido sulfúrico nas águas do rio Tocantins colocam em risco a vida aquática e comunidades ribeirinhas. Ainda não se sabe o tamanho do estrago, mas a ameaça é de dano ambiental extremo. Os veículos atingiram o rio no colapso da ponte Juscelino Kubitschek, no último domingo (22) —há divergências no número de caminhões: o Ibama fala em dois, a ANA (Agência Nacional das Águas), em três, e a Defesa Civil de Estreito (MA), em quatro.