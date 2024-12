Com ácido e agrotóxico, rio Tocantins vive ameaça de dano ambiental extremo

"No começo, os principais efeitos detectáveis seriam as mudanças químicas e físicas da água, que são mais rápidas. Os impactos ecológicos seriam mais para a frente, com alguns animais mais sensíveis sendo afetados primeiro", diz.

Ela explica que o rio tem uma extensão de 2.450 km e uma vazão média de aproximadamente 11.000 m³/s —mas varia ao longo do seu curso. É o segundo mais extenso em território 100% brasileiro, atrás apenas do rio São Francisco, com 2.800 km, segundo dados da ANA.

Pode ser pouco [o derramamento] a longo prazo, que deve ser diluído rapidamente. Porém, nas áreas mais próximas, o pH pode cair drasticamente, afetando a fauna e a flora aquáticas. São efeitos extremamente danosos.

Um outro impacto possível seria de metais pesados no fundo do rio. Com o tempo, eles podem se soltar e ficar disponíveis a espécies, o que levaria a um risco de contaminação de peixes pescados, por exemplo.