Prefeito no RN foi morto a mando da vice e com ajuda de pastor, diz polícia A Polícia Civil do Rio Grande do Norte afirma que o prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, 38, e seu pai Sandi Alves de Oliveira, 58, foram assassinados a mando da vice-prefeita afastada, Damária Jacome (Republicanos) e de uma irmã dela Leidiane Jácome —e que elas contaram ajuda de um pastor. O duplo homicídio ocorreu em agosto, a 40 dias da votação (ele era candidato à reeleição). Os três foram alvos de mandados de prisão da operação "Operação Profanos", deflagrada nesta sexta-feira (27) pela 76ª Delegacia de Polícia de Alexandria. Veja o texto completo de Carlos Madeiro