Prefeito no RN foi morto a mando da vice e com ajuda de pastor, diz polícia

Sobre o pastor, Alex Wagner afirma que ele ajudou na logística do crime, ao informar o local onde Marcelo estava. "Ele que encontrou o melhor local para cometer o crime, além do momento mais adequado", afirma.

Inicialmente, diz, cogitou-se cometer o assassinato de Marcelo durante um culto, mas a ideia foi abortada. "Eles acabaram encontrando um melhor momento, quando eles estavam fazendo uma campanha política, visitando a casa dos moradores", explica.

O crime

Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo Oliveira, era candidato à reeleição e foi morto junto com seu pai após uma visita de campanha na zona rural de João Dias no dia 27 de agosto.

Marcelo governava uma cidade com cerca de 2.000 habitantes, próxima da divisa com a Paraíba. O político, que deixa a mulher e dois filhos, chegou a ser socorrido, mas teve sua morte constatada no hospital da cidade de Catolé do Rocha (PB).

A morte do prefeito causou comoção no estado. A governadora Fátima Bezerra (PT) prometeu, à época, empenho na elucidação do caso.