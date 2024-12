A Polícia Metropolitana de Bangkok informou nesta segunda-feira (30) que a médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, 24, que morreu durante o incêndio em um hotel na capital da Tailândia, tentou fugir, mas entrou justamente no quarto onde o fogo começou. As informações são do portal Khaosod, que relata ainda que a médica se perdeu do noivo logo após os dois deixarem o quarto do The Ember Hotel. Eles estavam hospedados no quinto andar do prédio, e no corredor havia uma densa fumaça.