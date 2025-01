Diamante e peças de luxo: os presentes que os Biden receberam e devolveram Joias, relógios de luxo e muita arte. Essa é a lista de presentes que o presidente Joe Biden e sua mulher, Jill Biden, receberam em 2023 da parte de líderes internacionais. Num documento publicado pelo Departamento de Estado, o governo americano explica como funciona a devolução dos mimos aos arquivos do estado e um processo de transparência, inclusive com o nome dos chefes de estado estrangeiros que enviaram os presentes. A lei americana exige que qualquer presente que o presidente receber acima de US$ 480,00 deve ser registrado. Há ainda a opção de comprá-lo, algo que é considerado como extremamente raro, ou simplesmente destruir o item. Veja o texto completo de Jamil Chade